Il traghetto Ichnusa torna a Santa Teresa, ripartono le corse

Ritorna a Santa Teresa il traghetto Ichnusa.

Dopo un periodo in cantiere a Genova, il traghetto Ichnusa ha ripreso il mare e ha fatto ingresso ieri sera nel porto di Santa Teresa Gallura. L’unità potrà tornare a operare sulla rotta verso Bonifacio una volta completate le verifiche da parte dell’autorità marittima francese, con le prime corse previste, meteo permettendo, già per venerdì 20 febbraio.

Il ritorno in servizio della Ichnusa potrebbe consentire alla motonave Moby Bunifazziu, richiamata nelle scorse settimane dalla Sardegna per motivi di sicurezza, di interrompere temporaneamente le rotte e tornare in cantiere per completare le manutenzioni, cedendo idealmente il passo alla Ichnusa. Rimane invece incerta la situazione della Moby Giraglia, richiamata in tutta fretta per sostituire la Bunifazziu ma bloccata a Bonifacio dalle autorità francesi per carenze documentali necessarie alla navigazione internazionale.

