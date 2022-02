Durante la perquisizione i carabinieri di Olbia hanno trovato 65 grammi di cocaina.

Ancora un’operazione antidroga in Gallura. Dopo il sequestro di 23 chili di marijuana da parte dei carabinieri di Loiri Porto San Paolo, sempre ieri i militari del reparto territoriale di Olbia hanno arrestato un 26enne a Pittulongu trovato con della cocaina.

I carabinieri, che da tempo seguivano il giovane ne studiavano i movimenti, sono intervenuti a Pittulongu dove il ragazzo aveva preso in affitto un piccolo appartamento. All’interno dell’abitazione il giovane è stato sorpreso in possesso di un involucro in plastica, contenente 65 grammi di cocaina. Nell’appartamento è stata rinvenuta anche la somma di circa 900 euro della quale il giovane non è riuscito a giustificare la provenienza, oltre a vario materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

La cocaina, il denaro ed il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Il giovane è stato arrestato e dopo le formalità di rito è stato messo domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria della Procura del Tribunale di Tempio Pausania e in attesa del giudizio di convalida.