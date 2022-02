L’incidente di ieri a Olbia.

E’ di tre feriti gravi il bilancio dell’incidente avvenuto ieri, in tarda mattinata, nella zona industriale di Olbia. Uno scontro violentissimo tra le due auto coinvolte, una Toyota Aygo e un’Audi Q5.

Subito sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e liberato i 3 occupanti, affidati poi alle cure del 118. I tre feriti, tutti in gravi condizioni, fortunatamente non sono in pericolo di vita e sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Olbia.

Uno schianto che poteva avere conseguenze più gravi. La violenza dell’impatto ha distrutto le auto trascinandole per decine di metri e lasciando una scia di centinaia di detriti e vetri sulla strada. Ci sono volute un paio d’ore infatti per pulire la strada, cosparsa di paraurti, vetri e vari pezzi dei due mezzi.

Secondo una prima ricostruzione di alcuni testimoni la causa dell’incidente potrebbe essere stata dovuta ad una mancata precedenza e alla forte velocità. La Toyota, guidata da un 38enne, avrebbe tentato di svoltare a sinistra, mentre in direzione opposta arrivava l’Audi, con a bordo un giovane di 33 anni e una ragazza di 29. L’impatto è stato quasi frontale. Al momento comunque deve ancora essere chiarita del tutto la dinamica: le operazioni sono rese complicate proprio a causa della violenza dello scontro, che ha spinto le auto ad una decina di metri dal luogo dell’incidente.