Operazione antidroga ieri a Loiri Porto San Paolo da parte dei carabinieri della locale stazione, che hanno arrestato un 60enne trovato con 23 chili di marijuana.

I militari della stazione di Loiri Porto San Paolo, insospettiti per alcuni atteggiamenti dell’uomo su cui pesavano alcuni specifici precedenti di polizia, si sono presentati alla porta di casa per effettuare un controllo per l’eventuale possesso di armi.

Tuttavia, nel corso della perquisizione domiciliare i carabinieri hanno trovato in un ingente quantitativo di marijuana, circa 23 chili, nascosta all’interno di un armadio. La sostanza stupefacente, che era custodita in un grosso sacco nero, era divisa in pacchetti in plastica chiusa ermeticamente da un chilo ciascuno pronti allo smercio, oltre a una bilancia, ad alcuni setacci e ad altro materiale per il confezionamento.

Tutta la sostanza stupefacente è stata sottoposto a sequestro, mentre l’uomo è stato tratto in arresto. Dopo le formalità di rito è stato trasferito nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e in attesa del giudizio di convalida.