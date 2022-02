Truffa sui Fondi covid, sequestrati 2 gommoni e uno yacht in Gallura

Tra i beni sequestrati anche uno yacht di 15 metri.

L’operazione della Guardia di finanza di Asti sulle truffe per i fondi covid arriva a Olbia e in Gallura. Tra i beni sequestrati appartenenti a uno degli indagati ci sono anche 3 imbarcazioni ormeggiate al porto di Olbia, 2 gommoni e uno yacht di 15 metri, del valore complessivo di oltre 300mila euro.

Il complesso sistema di truffa del valore di circa 20 milioni di euro è stata messa in atto falsificando i bilanci di alcune società, con l’utilizzo di società già esistenti e rilevate dagli attori della truffa e con altre da loro create per farne veicolo della frode.

L’operazione ha portato all’emissione di 10 le misure cautelari personali, di cui 8 in carcere e 2 ai domiciliari, con il sequestro preventivo di conti correnti, imbarcazioni di lusso, immobili e società. Il tutto in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Asti, allo stato delle emergenze investigative e fatte salve le successive valutazioni di merito