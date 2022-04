Come imparare l’inglese grazie ai corsi online

Per trovare un posto di lavoro, oggi come oggi, è indispensabile conoscere molto bene l’inglese, lingua adottata per convenienza su scala mondiale. Essere in possesso di una certificazione che ne attesti il livello di conoscenza è, dunque, essenziale a livello curriculare e per avere accesso al maggiore numero possibile di offerte di lavoro.

La conoscenza dell’inglese almeno al livello B1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo (CEFR) è, inoltre, un requisito necessario per la partecipazione a diversi concorsi pubblici e non esserne in possesso può, quindi, chiudere molte porte.

Alla luce di ciò, sempre più persone decidono di investire nella propria formazione. Alcune seguono corsi in presenza, ma per gli studenti lavoratori il corso di inglese online rappresenta certamente la soluzione migliore.

Corso di inglese online

Il corso di inglese online è aperto a tutti coloro che desiderano avere maggiore padronanza della lingua. Ciascuno studente può, generalmente, scegliere tra più corsi in relazione alla propria preparazione ed alla certificazione che vuole conseguire. Dopo aver seguito le lezioni, ogni studente sostiene gli esami necessari al rilascio del relativo attestato.

Ogni corso è composto da un numero diverso di lezioni e la sua durata è variabile. Alcuni percorsi formativi possono durare pochi mesi, mentre altri richiedono anche fino ad un anno.



Corsi d’inglese e livelli di certificazione

Ogni iscritto, dopo aver seguito il corso d’inglese e superato gli esami, riceve una certificazione che attesta il livello di conoscenza della lingua. Esistono tre livelli di certificazione riconosciuti a livello mondiale e ciascuno di essi comprende due sottolivelli.

Livello di inglese A (base) ulteriormente suddiviso in livello A1 ed A2

Livello di inglese B (autonomia) ulteriormente suddiviso in livello B1 e B2

Livello di inglese C (padronanza) ulteriormente suddiviso in livello C1 e C2

Il rilascio delle certificazioni è estremamente importante per:

arricchire il curriculum vitae

iscriversi a concorsi con valutazione dei titoli

graduatorie

arricchire e certificare il proprio bagaglio di conoscenze



Corso di inglese online: i vantaggi

Il corso di inglese online possiede molti vantaggi. In breve, i principali.

Lezioni flessibili da seguire in rapporto ai propri impegni quando e dove si vuole

Non vi sono vincoli temporali ed ognuno può dedicare quanto tempo desidera allo studio e all’approfondimento della lingua

Le lezioni possono essere riascoltate e riviste più volte

Dispense, video e contributi audio permettono una migliore comprensione dei contenuti

Maggiore tranquillità soprattutto per tutti coloro che soffrono di ansia da prestazione e provano molto spesso imbarazzo

Maggiore concentrazione ed ottimizzazione dei tempi perché molto spesso, durante le lezioni in presenza, si trascorre diverso tempo a conversare su temi non inerenti al programma.



Ef English Live

English Live è il sistema di apprendimento linguistico più rivoluzionario che ci sia. I Pro Teachers tengono le lezioni con l’ausilio del Metodo EF e di una piattaforma interattiva di ultima generazione.

Ogni studente, al momento dell’iscrizione, ha la possibilità di confrontarsi con il Pro Teacher madrelingua inglese in modo tale da esprimere le proprie difficoltà di apprendimento ed identificare gli obiettivi da raggiungere.

Durante il percorso di studi, English Live propone inoltre brevi sessioni di gruppo in diretta. Studenti dello stesso livello possono così conversare tra loro in inglese mettendo in pratica quanto appreso nel corso delle lezioni. Completano l’offerta, lezioni interattive registrate nel corso delle quali si può perfezionare il proprio livello di conoscenza della lingua inglese.

Nel complesso, English Live propone corsi online volti ad intercettare gli obiettivi di ogni potenziale studente.

Business English: corso di inglese online destinato a tutti coloro che desiderano perfezionare la conoscenza della lingua per usarla come strumento di lavoro

: corso di inglese online destinato a tutti coloro che viaggiano per il mondo Preparazione TOEFL (Test Of English as a Foreign Language™): il TOEFL è un test accademico standardizzato volto a valutare le competenze scritte ed orali di studenti madrelingua non inglese. Questo corso online prepara, dunque, gli studenti in modo tale da consentire loro di arrivare pronti al TOEFL.

Come funziona il corso d’inglese online di English Live?

Il corso di inglese online di English Live è semplice da seguire. Gli studenti devono essere semplicemente in possesso di un computer o, in alternativa, di smartphone o tablet. Dopo avere installato sul proprio dispositivo le app EF English Live, sono sufficienti carta e penna per prendere eventuali appunti, un paio di cuffie con microfono per gli esercizi vocali e tanta voglia di imparare.

Il tempo per portare a termine il corso non può essere stimato a priori perché tutto dipende dallo studente e dalle ore a sua disposizione. Il Metodo EF garantisce, comunque, il passaggio di livello in sole 12 settimane, ma alcune persone possono chiudere il loro percorso anche prima.