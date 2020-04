Un modo per essere vicini in questo periodo difficile.

Gli Amministratori Comunali di Alà dei Sardi, ieri mattina hanno voluto donare un sorriso e far sentire la propria vicinanza ai piccoli cittadini alaesi, in difficoltà per la quarantena, regalando a loro circa 250 uova di pasqua.

“È stata una gioia per noi tutti – fanno sapere dal Comune – vedere le foto di tanti bimbi felici, ricevere messaggi e telefonate di ringraziamento e di affetto. Abbiamo cercato di essere vicini alle famiglie di Alà dei Sardi nei modi che si rendevano possibili. Abbiamo messo in azione tutto l’impegno e le energie per raggiungere tutti, in un modo o nell’altro, affinché questa Pasqua potesse essere vissuta in modo corale e solidale”.

Il sindaco e l’Amministrazione comunale, in occasione della Pasqua, invia a tutte le famiglie i migliori auguri di pace e serenità. Il nostro augurio è che nei vostri cuori possano regnare sempre armonia e serenità, che aiuteranno tutti noi a rialzarci da questa situazione di dolore e isolamento. Rivolgiamo ancora a tutti l’appello di rispettare le ordinanze che vengono emanate.

