Concorso per autisti d’ambulanza, l’Asl Gallura non assume i vincitori

Il concorso per autisti d’ambulanza.

Il recente concorso per autisti di ambulanza ha portato ad un rimescolamento nel settore dei trasporti sanitari in Sardegna. Tuttavia, mentre alcuni vincitori dei concorsi sono stati chiamati per assumere le loro posizioni, altri si trovano in una situazione di stallo lavorativo.

L’Asl Gallura continua a temporeggiare, nonostante i vincitori del concorso siano stati annunciati, nessuno di loro è stato contattato per l’assunzione. Allo stesso modo, Areus 118 ha assunto solo 18 dei vincitori, preferendo rinnovare i contratti degli interinali esistenti.

Questa situazione ha generato incertezza e frustrazione tra coloro che hanno superato il concorso con successo, ma si trovano ora senza un’opportunità di lavoro. Mentre i sindacati sottolineano l’importanza di stabilizzare il personale nel settore dei trasporti sanitari, sembra che alcuni enti abbiano optato per rinnovare i contratti degli interinali anziché assumere i vincitori dei concorsi.

“Questa disparità di trattamento solleva domande sulla trasparenza e sull’efficacia dei processi di selezione e assunzione. I vincitori dei concorsi meritano una risposta chiara e un’opportunità di iniziare la propria carriera nel settore sanitario. Si spera che le autorità competenti prendano provvedimenti rapidi per risolvere questa situazione e garantire un trattamento equo per tutti i lavoratori interessati”, afferma un partecipante al concorso.

