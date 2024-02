Dal Comune di Olbia contributi per le associazioni culturali

I contributi del Comune di Olbia.

Il Comune di Olbia ha comunicato che è stato ufficialmente pubblicato sul proprio sito Internet istituzionale il bando per la concessione dei contributi alle associazioni culturali che opereranno nel territorio comunale nel corso dell’anno 2024. L’invio delle domande per accedere ai contributi dovrà avvenire entro e non oltre il 22 marzo.

Gli ambiti culturali considerati per l’assegnazione dei contributi comprendono la musica, il teatro, la danza, il cinema, le arti visive, la cultura della comunicazione, nonché l’animazione e i percorsi educativi dedicati ai bambini. È un’opportunità preziosa per le associazioni che lavorano in questi settori e che contribuiscono attivamente alla vivacità e alla diversità culturale della città di Olbia.

Per ulteriori dettagli e informazioni sulla procedura di presentazione delle domande, gli interessati sono invitati a consultare il sito ufficiale del Comune all’indirizzo www.comune.olbia.ot.it. È fondamentale che le associazioni culturali interessate si informino tempestivamente e presentino le loro istanze nei tempi previsti per poter beneficiare dei contributi messi a disposizione dal Comune di Olbia.

