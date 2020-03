I servizi di consegna a domicilio.

Alcuni Comuni della Gallura hanno attivato, direttamente o tramite le associazioni del territorio, servizi per la consegna a domicilio di farmaci e altri generi di prima necessità. Questo per venire incontro alle categorie a rischio e a coloro che si trovano in isolamento fiduciario. Vediamo quali

Il Comune di Loiri Porto San Paolo ha attivato la consegna di farmaci per persone anziane, disabili o con gravi patologie. Per utilizzarlo è necessario rivolgersi al proprio medico di famiglia che invierà la ricetta a una delle due farmacie presenti sul territorio. La Compagnia Barracellare o la cooperativa che si occupa dei servizi domiciliari si occupa della consegna.

A Buddusò dal 12 marzo è attivo il servizio Pronto spesa. Ovvero la consegna, gratuita, dedicata agli over 65 e alle persone affette da gravi patologie o disabilità certificate, di farmaci e generi alimentari al fine di preservare dagli spostamenti le categorie più a rischio. Per usufruirne è necessario contattare dalle 9 alle 11 lo 0795610041. Allo stesso numero è possibile richiedere anche il modulo autocertificativo per effettuare gli spostamenti.

A Palau, invece, scende in campo la Croce Rossa in campo per aiutare chi ne avesse bisogno con gli acquisti di prima necessità e il pagamento delle utenze. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 e risponde al numero 3492179646.

A Santa Teresa Gallura ad occuparsi della consegna dei beni di prima necessità sono le associazioni di Protezione civile. La loro assistenza, dedicata a coloro che si trovano in isolamento fiduciario, è attiva dalle 9 alle 12. I numeri a disposizione sono il 3669906632 dell’associazione Lungoni, il 3383948176 dell’associazione Santu Pascali e il 3505777642 della Confraternita di Misericordia.

