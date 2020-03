L’uomo era arrivato da Santa Teresa.

Le scuse sono le più originali. Pur di non rispettare l’accorato consiglio di non uscire di casa. Pur di non accettare il divieto a spostarsi solo se è veramente necessario, intendendo con questa parola fare la spesa, motivi di salute o urgenze non differibili.

Non certo lavare l’auto, come si è giustificato quest’oggi ai carabinieri di Tempio un uomo arrivato da Santa Teresa. Insomma, era uscito di casa perchè doveva lavare l’auto ed era arrivato fino a Tempio.

Per l’uomo è scattata, ovviamente la denuncia, in applicazione dell’articolo 650, che potrà essere trasformata in ammenda, ma per la quale rimarrà, comunque, l’annotazione sul casellario giudiziario.

