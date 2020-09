Si trova in buone condizioni di salute.

Oggi, un lavoratore del Consorzio di Gestione dell’ Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo è risultato positivo al coronavirus a seguito del tampone faringeo. Il lavoratore è in isolamento presso la sua abitazione in buone condizioni di salute con sintomi modesti.

L’ Ente si è messo immediatamente contatto con l’ USCA dell’ ATS ed ha avviato tutte le procedure di prevenzione del contagio. Gli uffici rimarranno chiusi per la sanificazione degli ambienti di lavoro ed il personale che ha avuto contatti con il lavoratore contagiato, è in auto isolamento presso la propria abitazione, in attesa di effettuare il prescritto tampone come da procedura Ats.

I lavoratori sono stati collocati in smart working.

