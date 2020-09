Il preside del Panedda va in pensione.

Grande affetto per Gianni Mutzu. Il preside del Panedda va in pensione, dopo 10 anni di mandato nella scuola superiore di Olbia. A sostituire Mutzu, è Luigi Antolini, che ha alle spalle un ruolo come dirigente del liceo Mossa.

Grande l’affetto di tutta Olbia verso lo storico preside e dei tantissimi studenti della scuola. Mutzu, classe ’55, ha insegnato alle medie ed è stato preside anche di una scuola di Monti. Nel suo Panedda fu anche studente. Tra i messaggi di auguri sono arrivati anche quelli dell’assessore della Cultura di Olbia Sabrina Serra, che lo ricorda come un amico e riferimento per i ragazzi.

“Caro Gianni, la tua scuola saprà andare avanti senza la tua presenza – commenta Serra –, ma la strada che farà in futuro si gioverà del tuo lavoro, del tuo impegno, del tuo insegnamento. Ti auguro di cuore tutto il meglio e ti chiedo di continuare a esserci”.

