Coronavirus, 53 nuovi casi in Sardegna: 11 sono tra Sassari e la Gallura

La situazione coronavirus in Sardegna.

Oggi in Sardegna sono stati registrati 53 casi positivi al coronavirus. Sale quindi 3.356 (+53) il totale dei casi positivi sull’Isola. Lo ha comunicato la Protezione civile nel consueto bollettino di giornata.

Oggi nel bollettino ufficiale non si registrano vittime, 143 in totale. In queste ore però è stato rilevato un nuovo decesso di una donna 63enne della provincia di Sassari deceduta ieri sera a Nuoro dopo essersi positivizzata al coronavirus.

Sono invece 96 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (due in meno rispetto al dato di ieri), mentre sono 21 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.606.

Sul territorio, dei 3.356 casi positivi complessivamente accertati, 536 (+5) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 333 (+8) nel Sud Sardegna, 238 (+7) a Oristano, 360 (+22) a Nuoro, 1.889 (+11) a Sassari.

