Nuovi bagni per il parco di Olbia.

Il parco Fausto Noce avrà nuovi bagni sorvegliati. Da anni i servizi igienici del polmone verde della città vivono nel degrado più assoluto, in preda ai vandali. Da anni, infatti, i bagni pubblici sono costretti a chiudere lasciando la città senza alcun servizio.

Ora il Comune di Olbia investirà per per sorvegliare i bagni al parco. I servizi pubblici saranno sorvegliati da guardiania h24, per evitare i continui attacchi vandalici. Questo finché non sarà realizzato un sistema di videosorveglianza.

“Se resta qualche avanzo, fate anche i bagni pubblici in centro – ha detto Gaspare Piccinnu, consigliere di Coalizione civica e Democratica – perché è assurdo che una città turistica costringa i cittadini a entrare nei bar”.

