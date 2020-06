Coronavirus, le persone attualmente positive in Sardegna scendono a 15

Il bollettino della Protezione civile.

Nessun caso di coronavirus oggi in Sardegna. Diminuisce invece a 1.360 il totale dei positivi sull’Isola per effetto di un ricalcolo della Regione che ha evideziato come alcune persone fossero state contate 2 volte. Lo ha reso noto la protezione civile nel suo bollettino della giornata.

Le persone attualmente positive che oggi sono 15, in diminuzione di 13 unità rispetto alle 28 di ieri. Oggi non si registrano decessi in Sardegna, il numero totale dall’inizio dell’emergenza resta quindi 132.

I casi positivi registrati sono 873(-4) per la provincia di Sassari, 78 (-2)per Nuoro, 61 per Oristano, 98(-1) per il Sud Sardegna e 250 (-2) per Cagliari.

Ricoverati con sintomi 7 Terapia intensiva 0 Totale ospedalizzati 7 Isolamento domiciliare 8 Totale positivi 15 Variazione totale positivi -13 Nuovi positivi 0 Dimessi/Guariti 1.213 Deceduti 132 Casi totali 1.360 Tamponi 77.129







