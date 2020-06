Il blitz dei carabinieri di Olbia.

I carabinieri della stazione di Olbia centro nella mattinata di oggi, 23 giugno, unitamente con i militari Norm, il gruppo cinofili di Abbasanta e il X elicotteristi, hanno proceduto al sequestro di una villetta in via Veronese. L’immobile era già all’attenzione delle forze dell’ordine per diversi episodi di spaccio di stupefacenti.

Il sequestro, ma non ancora lo sgombero, è stato la conseguenza di un apposito provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria. All’interno dell’edificio sono state trovate 10 persone di varie nazionalità e l’usufruttuario dell’immobile.

Quest’ultimo, un uomo di Olbia, è stato denunciato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e falso ideologico commesso da privato in atto pubblico, in quanto permetteva a tutte queste persone di prendere la residenza per ottenere il permesso di soggiorno. I tecnici del Comune, contemporaneamente, hanno contestato diversi abusi edilizi e, unitamente con la Asl, la precarietà igienica della struttura.

