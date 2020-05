Coronavirus, per la prima volta oggi nessun nuovo caso in Sardegna

Sono 653 le persone attualmente positive in Sardegna.

Nessun nuovo caso positivo da coronavirus e nessuna vittima in Sardegna. La fase 2 inizia nel migliore dei modi per l’Isola che non registra nuovi casi e nuove vittime. Diminuiscono le persone attualmente positive che oggi sono 653 , in calo di 36 unità rispetto ai 689 di ieri.

I casi positivi registrati dall’inizio dell’emergenza restano quindi 848 per la provincia di Sassari, 81 per Nuoro, 55 per Oristano, 94 per il Sud Sardegna e 241 per Cagliari.

La situazione in Italia.

Di seguito anche la situazione in Italia suddivisa per regione.







