La riapertura delle attività economiche di Olbia.

La città Olbia è a un passo dalla vera fase 2. Questa è l’intenzione del sindaco Settimo Nizzi che è fermamente deciso a porre in essere tutti i provvedimenti necessari per far riaprire, quanto prima, tutte le attività economiche cittadine.

“Bene ha fatto il presidente della Regione Cristian Solinas ad ascoltare le richieste di noi sindaci – ha affermato il primo cittadino di Olbia -. Bene ha fatto ad emanare un provvedimento che ci permette di verificare e dare risposte dirette a tutta una serie di commercianti che altrimenti rischiano di chiudere definitivamente la propria attività”.

“Dalla prossima settimana, se tutto rimane così, tutti gli esercizi commerciali riapriranno – prosegue Nizzi -. Poi sarà la volta di bar e ristoranti, è arrivato il momento di prepararsi sanificando i locali in vista del nuovo inizio”.

La città, intanto, ha ricominciato a vivere e a respirare aria di normalità. Dopo la riapertura dei cancelli del parco Fausto Noce, avvenuta questa mattina, domani, 5 maggio, debutterà il mercatino. Unificato in un unico luogo, quello del parcheggio vicino alla stazione, vedrà la presenza di tutti gli esercenti del settore alimentare che partecipano ad entrambe i mercati cittadini. Quello di Porto Romano e quello delle traverse di viale Aldo Moro.

