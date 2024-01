Todde a La Maddalena per parlare di istruzione: folla per la candidata del M5s

Oltre 200 persone a sostegno di Alessandra Todde.

Più di 200 persone a La Maddalena per ascoltare e confrontarsi con Alessandra Todde. La candidata presidente del M5s ha parlato di Istruzione, che nella nostra Isola è un tema fondamentale perché la Sardegna ha il triste primato della dispersione scolastica.

“In Sardegna quando si parla di scuola e istruzione è ormai una consuetudine sentire parole come dispersione scolastica, dimensionamento e carenza di risorse – ha dichiarato la candidata -. Problemi che hanno portato alla triste condizione nella quale versa oggi la scuola pubblica e l’istruzione in generale nell’isola: sempre meno adeguata e dunque sempre meno attrattiva per i giovani. Una scuola che non fornisce sufficienti strumenti formativi, che non prepara i giovani ad affrontare il mondo esterno e soprattutto non costruisce ponti stabili con il mondo del lavoro”.

La Todde ha ribadito che l’Istruzione, come la Sanità sono diritti universali e per questo motivo il M5s vorrebbe riportare questi tempi al centro delle priorità dell’Isola. ”La scuola deve funzionare come centro di aggregazione sociale e culturale dei giovani – ha affermato – con laboratori e biblioteche aperte, con corsi di formazione pomeridiani, o come appoggio per gli studenti che hanno necessità di recuperare delle lacune. Dobbiamo inoltre prevedere figure di supporto psicologico, servizi di orientamento all’Università e al lavoro, rafforzamento della formazione professionale”.

La ricetta, secondo la candidata presidente della Regione, per contrastare l’abbandono scolastico, è quello di alzare la qualità dell’Istruzione. “Siamo consapevoli delle difficoltà legate non solo ai numeri ma anche ai collegamenti – ha concluso – soprattutto in certi contesti e nelle aree più interne. Per tanti studenti andare a scuola diventa un’interminabile odissea tra strade impraticabili e mezzi pubblici che non esistono. Abbiamo il dovere di intervenire e invertire la rotta.ha dichiarato Alessandra Todde durante l’evento pubblico a La Maddalena”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui