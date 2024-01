Christina Solinas ritira la candidatura, anche il Psd’Az sosterrà Truzzu

Christian Solinas ritira la sua candidatura e il centrodestra si compatta attorno a Paolo Truzzu come candidato unico per Regione. Dopo un dibattito prolungato, durante il quale il presidente in carica aveva fatto intendere questa decisione, il Consiglio nazionale del Psd’Az ha emesso il documento finale. Al termine dell’incontro di Oristano lo ha letto il presidente del partito, l’assessore ai Trasporti Antonio Moro. Nel testo si specifica che “il segretario nazionale e presidente della Regione Christian Solinas ha ritirato la sua candidatura alla guida della Regione. Al fine di favorire l’unità e la continuità della formula politica di governo del centrodestra civico e sardista”.

Dopo l’adesione della Lega al candidato di Fratelli d’Italia e il passo indietro di Alessandra Zedda, ora Solinas si ritira dalla scena. In questo modo si ricompatta, pur coi mal di pancia, l’intero schieramento del centrodestra sardo. Tutti con Truzzu mentre il centrosinistra resta sempre con le candidature di Todde e Soru. Il documento conclusivo del Partito sardo d’Azione sottolinea che è stato prioritario “valutare l’interesse dei sardi e della Sardegna nel vedere completati i percorsi di riforma e i programmi avviati”. Il Consiglio nazionale del partito ha concluso confermando “sulla base dei punti programmatici già concordati e da attuare nella prossima legislatura, in continuità con le azioni avviate nella precedente, l’accordo programmatico con il centrodestra civico e sardista”.

