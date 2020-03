Idee per passare il fine settimana e non solo in casa.

Il coronavirus ha bloccato tutti gli eventi e le iniziative nel territorio regionale, bloccandoci tra le mura domestiche. Il tempo sembra non passare mai, eppure, sono tanti i divertimenti che possiamo vivere in casa insieme alla famiglia. Ecco alcune proposte per voi.

Giochi da tavolo

Rispolverare dalla soffitta i vecchi giochi da tavolo è un’ottima idea per tenersi occupati. Twister, Indovina chi, Cluedo…chi più ne ha, più ne metta. Si possono fare tornei, rivincite e il tempo passerà in un batter d’occhio sopratutto se, tra una partita e l’altra, si fanno delle gustose pause.

Film e documentari

Per gli amanti delle serie tv, questo è il momento adatto per finire le stagioni lasciate in sospeso o per iniziarne di nuove. Divano, coperta e un buon the possono essere i giusti compagni per i pomeriggi trascorsi in pigiama e in completo relax.

I palinsesti in televisione propongono programmi adatti a tutta la famiglia con commedie italiane, pellicole di animazione come Kung Fu Panda e il classico del sabato sera “C’è posta per te”.

Cene a tema

Vestitevi e preparatevi come se doveste uscire per una pizzata con gli amici. Preparate delle pietanze gustose che non avete mai fatto o sbizzarritevi con ingredienti semplici e genuini e fate un bell’impiattamento perché anche l’occhio vuole la sua parte.

Lettura

Avete presente quel romanzo che avete ancora sul comodino dallo scorso Natale? Questo è il momento esatto per terminarlo e iniziarne un altro. Raccontate poi con una videochiamata la trama ad un vostro amico, fate una piccola recensione sui social.

Pollice verde

Prendetevi cura delle piante del vostro terrazzo, del vostro giardino. I fiori, le piante aromatiche e gli alberelli del vialetto hanno bisogno di essere innaffiati, potati e sono attività che possono essere svolte anche con l’aiuto dei piccoli di casa.

Benessere

Tenersi in forma anche restando al chiuso aiuta a svagare la mente. Mettete la musica che preferite, ballate insieme, simulate delle corsette sul posto e preparatevi alla prova costume con i tutorial dei grandi personal trainer.

