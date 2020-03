Mascherine e farmaci gratis a Olbia.

La generosità non conosce divieti e barriere. Anzi, è proprio in questi momenti che chi ha un cuore grande si sa distingue, aiutando i meno fortunati. È il caso di un imprenditore di Olbia, attivo nel settore farmaceutico, che ha deciso di aprire i suoi magazzini e regalare 100 mascherine contro il coronavirus e tantissimi farmaci.

“Ho deciso di fare anch’io la mia parte in questo momento difficile facendo una donazione per gli anziani e per chi ne ha più bisogno”, spiega Angelo Spiga. Della consegna alle famiglie, agli anziani e ai bisognosi si farà carico Antonio Tango Desì.

I farmaci arriveranno nei prossimi giorni. Si tratta di medicamenti per la cura delle ustioni e delle cancrene, che sul mercato hanno un valore di 10mila euro. Il tutto ovviamente dato a titolo gratuito. Tango è già al lavoro per distribuire le mascherine, che ormai, come si sa, sono introvabili.

