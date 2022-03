Cosa fare a Milano in 24 ore

Da nord a sud l’Italia è ricca di paesaggi e città mozzafiato, tra le più amate dai turisti italiani e stranieri troviamo Milano. Con oltre 1.394.000 abitanti, la città meneghina è ricca di storia, cultura e buon cibo.

In questa breve guida scopriremo quali sono i luoghi da non perdere e cosa fare quando si hanno a disposizione solo 24 ore per visitare la gran Milàn. Una giornata non è magari sufficiente per vedere e conoscere tutto, ma è abbastanza per poter apprezzare i luoghi simbolo di questa fantastica città, anche perché i mezzi pubblici a Milano funzionano piuttosto bene e permettono di spostarsi con facilità da un posto a un altro in una manciata di minuti.

Il consiglio però è di lasciare le valige e gli zaini in un luogo sicuro per poter camminare e godersi la giornata senza stress e inutili pesi. Prima di imbatterti nell’organizzazione di questo tour ti servirà conoscere i migliori depositi bagagli a Milano: se cerchi un servizio di deposito bagagli a Milano, Radical Storage è la soluzione che fa al caso tuo.

Quali piatti ordinare durante la gita a Milano

Come qualsiasi città italiana che si rispetti non si può non dedicare qualche ora al buon cibo: Milano in questo senso non ha rivali e propone qualsiasi specialità meneghina e non. Se siete dei veri e propri tradizionalisti, e vi piace l’idea di assaggiare le specialità del luogo in cui vi trovate, non potete allora non deliziarvi per pranzo con alcuni piatti tipici della zona. A Milano i primi vanno forte, per cui non dimenticatevi di ordinare un buon risotto giallo con osso buco, una vera e propria delizia che difficilmente mangerete in altre città, o un bel piatto di polenta. Come secondo provate la classica cotoletta alla milanese, o per meglio dire l’orecchia di elefante, e per dolce una fetta di torta meneghina.

Al calar della sera rilassatevi facendo un apericena: le caffetterie che offrono questo servizio sono davvero tantissime, ma noi vi consigliamo di sedervi in uno dei tanti bar che affacciano su Piazza Duomo.

E dopo aver segnato i piatti da non perdersi in questa breve gita, è arrivato il momento di pensare a cosa vedere a Milano.

I luoghi da non perdere assolutamente durante una visita nella città meneghina

Come anticipato 24 ore per visitare una città non sono tante, ma con la giusta organizzazione scoprirete diversi luoghi di Milano che non credevate di riuscire a vedere.

Partiamo dal simbolo di questa città: il Duomo. Dopo una breve chiusura per pandemia, sono state riaperte al pubblico le visite alla Cattedrale, dove potrete ammirare diverse opere d’arte. Ricordatevi però che l’apertura segue degli orari specifici per cui cercate di andare in mattinata. Di fianco a Piazza Duomo troverete la Galleria Vittorio Emanuele II con tantissimi negozi dei migliori brand italiani e internazionali. Passeggiando lungo Piazza Cordusio e via Dante troverete Castello Sforzesco: una Fortezza di origine medievale con diverse opere di Leonardo e Michelangelo.

Dopo aver visitato il Castello, non dimenticatevi di lasciarvi travolgere anche dal Parco Sempione per una passeggiata relax: un vero e proprio polmone verde per i milanesi e per i turisti. Dal lato sinistro del Castello, per gli amanti delle Chiese risalenti al 1100, consigliamo un salto anche alla Basilica di Sant’Ambrogio. E se ciò non bastasse per farti amare questa città, consigliamo anche la visita nella Chiesa rinascimentale Santa Maria delle Grazie, luogo dove viene custodita una delle opere più suggestive di Leonardo da Vinci: l’Ultima Cena. L’ingresso è contingentato ed è necessario acquistare un ticket con un leggero anticipo per potere entrare in Chiesa.

Per gli amanti del calcio consigliamo anche una capatina allo Stadio Giuseppe Meazza, casa dove ogni domenica gioca l’Inter o il Milan, e dove è possibile visitare il museo delle due squadre. Se lo sport non è il tuo forte, ma ami il design e la moda, può essere interessante anche fare un giro tra le tante boutique di lusso situate nelle vie del Quadrilatero della Moda, o visitare la Triennale Milano, quest’ultimo un museo dedicato al design italiano.

Come ampiamente dimostrato le cose da fare a Milano sono davvero tantissime, questi sono solo alcuni dei luoghi di questa città che meritano almeno una volta nella vita di essere visitati.