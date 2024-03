Cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana? Domanda ricorrente di tutte le settimane. Arriva il week end e ci si chiede quali siano gli eventi in zona. Ecco cosa ci offre la Gallura oggi 9 e domani 10 Marzo.

Sabato 9 Marzo

San Teodoro

Reading musicale “La festa di chi? Racconti tragicomici: siamo tutti figli delle stelle”, ore 21 al Teatro Comunale la Cupola, ingresso libero. L’evento è organizzato dalla Musiklab Accademy con la collaborazione del comune di San Teodoro. Non è difficile intuire che il tema è incentrato sulla festa della donna, tema sul quale sono sempre aperti molti dibattiti. Le informazioni in nostro possesso non ci consentono di saperne di più per ora, ma probabilmente è questo l’intento: creare curiosità. Se il tema vi piace e siete curiosi è la serata giusta per voi! Potete visitare la pagina Facebook dedicata https://www.facebook.com/MusiklabAcademy

Loiri Porto San Paolo

Per gli amanti del ritmo latino il Jolly Roger , locale in via delle Vigne, offre una serata caliente con la Salsaloca. Per chi vuole trascorrere una serata frizzante, questo è l’evento giusto a cui partecipare. Travolgente animazione del maestro ballerino Michael Miranda, il Maestro Pino Buttitta, il pirata cubano Douglas Pruna e la musica di Gianni Berardini dj. Si cena e si balla. Offerta: pizza+bibita euro 15. Dopo la cena ingresso con prima consumazione. Per info e contatti https://www.facebook.com/events/968926127888609/968926141221941/

Domenica 10 Marzo

Olbia

Serata caliente anche quella di domani con la Salsaloca al Suite Club di San Pantaleo per un fine settimana dal sapore caliente. La serata inizierà alle 19, vediamo il programma.

Gianni Berardini dj, Ayonis Lazaro e Douglas Pruna ad intrattenere il pubblico.

Gran cena buffet: promozione latina con formula “mangi tutto quello che vuoi quante volte vuoi”. la promozione prevede ingresso+gran cena buffet+ 1 one drink euro 20. Gradita prenotazione.

Per info e prenotazioni +39. 320.026.5162 SUITE Club, presso c/o Hotel Arathena, via Pompei 47, San Pantaleo.

Per rimanere aggiornati https://www.facebook.com/events/761972535857443/761972565857440/

