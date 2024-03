Le due donne rapinate raccontano l’incubo vissuto a Olbia

di Giovanna Tamponi

“È stata un’esperienza terribile“, madre e figlia raccontano l’incubo vissuto a Olbia dove sono state rapinate in casa da una banda di tre persone. Il drammatico episodio è avvenuto la sera di mercoledì 6 marzo, all’interno di una casa nel quartiere Pasana, in una zona periferica di Olbia. La dinamica del fatto non è ancora chiara, sembra che i malviventi abbiano atteso sul retro della casa, col favore delle tenebre, la figlia al rientro dal suo turno di lavoro. Quando è arrivata a casa, l’hanno immobilizzata e costretta ad aprire la porta di casa, dove vive con sua madre. Da quel momento è iniziato il loro incubo. Costrette dalle minacce le due donne hanno dovuto consegnare denaro e oggetti di valore, e, nonostante i malviventi avessero rovistato ovunque, sono andati via con un bottino relativamente esiguo.

Sull’episodio di violenza sono in corso le indagini dei carabinieri, che sono alla ricerca di elementi utili per risalire ai colpevoli. “È stata un’esperienza terribile” racconta la madre, visibilmente provata dalla brutta esperienza. “Vorrei che non capitasse mai a nessuno”, aggiunge. I rapinatori hanno avuto il vantaggio dell’oscurità: l’illuminazione pubblica nel quartiere è praticamente assente.

“Questa zona è un buco nero” afferma una vicina di casa delle due donne, preoccupata per quanto accaduto e che il fatto posso ripetersi proprio a causa del buio in cui i quartiere piomba dopo una certa ora. Gli abitanti lamentano ormai da tempo l’abbandono in cui versa il quartiere: mancano i servizi essenziali, tra cui i marciapiedi e l’illuminazione pubblica. Un’altra signora afferma che nel quartiere non era mai accaduto nulla, ma che da ora in poi sarà impossibile sentirsi al sicuro. Le vittime non hanno riportato ferite ma ovviamente sono entrambe sotto shock per l’accaduto.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui