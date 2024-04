Cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana? Vediamo insieme quali sono le proposte di questo fantastico fine settimana.

Sabato 13

A Palau, stasera, ore 18 al Cineteatro Montiggia si terrà lo spettacolo teatrale C’era una volta…Cenerentola. In scena Michela Cogotti Valera, con Paride Pusceddu alle musiche, per la regia di Pino Costalunga. Non aspettatevi la versione tradizionale della storia! Sarà tutta una scoperta. Siete curiosi? Non vi resta che andare a vedere lo spettacolo. L’ingresso è gratuito. Per maggiori info sull’evento https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/cera-una-volta-cenerentola/

Tempio Pausania sceglie di rinnovare il conosciutissimo evento della Soapbox race che generalmente si svolge nella settimana di Carnevale. Quest’anno, causa mal tempo, l’evento è stato annullato e i tempiesi lo ripropongono in chiave primaverile e rinnovata. Il motto è “recuperiamo le discese rimandate in una nuova location e con un programma tutto nuovo!” Le iscrizioni sono state chiuse ieri, ma è ovviamente possibile gustarsi l’evento anche solo come spettatori. Per saperne di più https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/soapbox-race-tempio-pausania/ per consultare la pagina Facebook dell’evento https://www.facebook.com/soapboxtempiopausania

Domenica 14

Sardinia on Board organizza una incredibile escursione in SUP nelle calette di Cala Girgolu a San Teodoro. Il meteo ha previsto una giornata meravigliosa di sole, ideale per il primo bagno stagionale. Per info e prenotazioni +393405013221. Per visitare la pagina social dell’evento https://www.facebook.com/events/1112513203293777/?ref=110

Cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana? Pare che i programmi siano variegati, spettacoli, divertimento e natura sono la chiave per un fine settimana davvero entusiasmante!

