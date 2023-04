Ancora ricerche per Davide Calvia.

Sono ancora al lavoro le squadre dei vigili del fuoco e della Capitaneria per recuperare il cadavere di una persona, segnalato da un passeggero su un traghetto per Bonifacio. Ancora non è nota l’identità del corpo trovato in mare, ma potrebbe essere quello di Davide Calvia.

Il 38enne, disperso mercoledì scorso a Stintino, dopo il naufragio di una barca, era finito in mare con il cugino Giovannino Pinna. Quest’ultimo è stato trovato in vita e salvato, mentre Davide è ancora disperso. Purtroppo le speranze di trovarlo in vita sono appese a un filo, poiché il 38enne risulta disperso ormai da parecchie ore.

