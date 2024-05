Trionfo per il Karate Club Golfo Aranci a Uri.

Trionfo nei giorni scorsi per i giovanissimi atleti del Karate Club Golfo Aranci. Al torneo “Coppa Primavera“, organizzato dalla società locale “Sport più Uri” in ambito CSAin.

Un’esperienza indimenticabile per tutti, ma con diversi esiti nella competizione sportiva. Oro nella categoria Esordienti per Giovanni Romor, nella categoria Ragazzi per Mattia Merella, nella categoria Fanciulli per Gaia Merella e infine nella categoria Bambini per Andrea De Rosas e Alexander Meloni. Argento nella categoria Esordienti per Matteo Napoli, nella categoria Fanciulli per Sofia Sun, nella categoria Bambini per Paolo Cantelli. Infine, Bronzo nella categoria Bambini per Helena Fiorellino e Damiano Cuccuru.

“Emozioni tante, tantissime. Ma soprattutto quello più bello, il divertimento – affermano i maestro Bruno Mulliri e Pippo Meli -. E’ stato un giorno di divertimento e di grande Karate, un giorno di gara per piccoli e grandi, bambini e adulti, dai 5 anni ai 70, dove ognuno poteva conquistare una medaglia”.

Non solo divertimento.

“Tuttavia, il vero obbiettivo del Karate, oltre al divertimento, è quello di raggiungere un armonioso equilibrio tra corpo e mente. Lo scopo principale, diversamente da quello che si può pensare, è quello di imparare a conoscere se stessi, per poter allenare l’autocontrollo e poter reagire adattandosi alla situazione – proseguono i due maestri -. Il karate sostiene i bambini e le bambine nel loro percorso sviluppo psico-fisico ed è un ottimo sistema educativo. Il corpo si muove in maniera armonica, non stressando solo una parte specifica come avviene in molti altri sport, sono i risvolti non visibili ad occhio nudo che spesso rendono entusiasti i genitori“, concludono Mulliri e Meli.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui