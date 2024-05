Cala il prezzo delle cozze a Olbia, aumenta quello delle vongole

I prezzi delle cozze a Olbia sono in discesa rispetto allo scorso anno, mentre aumentano quelli delle vongole. Entrando in pescheria o dando un’occhiata ai banconi dei supermercati, è già evidente la notevole differenza al chilo: se le cozze sono acquistabili a circa 4 euro, le vongole hanno raggiunto, in alcuni casi, la cifra di 22 euro. Tra le cause, i problemi legati alla presenza nel nostro mare dell’ormai celeberrimo granchio blu.

La situazione nel Golfo di Olbia

Anche nel Golfo di Olbia è presente il granchio blu, ma diversamente da altre zone d’Italia, non sta producendo grossi danni. A illustrare la situazione è Raffaele Bigi, presidente del Consorzio molluschicoltori di Olbia. “Per quanto riguarda le cozze – spiega il presidente – il nemico storico contro cui combattiamo da sempre è l’orata, primo predatore di questo mitile. Ciò nonostante, il prezzo delle cozze non ha mai subìto grossi rincari. Anzi, sono persino troppo economiche”. Per quanto riguarda le vongole, invece, i loro acerrimi nemici sono i bocconi: “Questi molluschi si nutrono delle loro larve e impattano negativamente sulla loro quantità. Tuttavia, ad Olbia, in questo momento, la produzione di vongole è ferma per motivi di ripopolamento”.

L’impatto sui consumi

“Il granchio blu – continua il presidente – ha colpito molto di più l’Adriatico, dove risiedono i maggiori produttori di vongole. Per sopperire alla carenza, il prodotto viene importato, ad esempio, dal Portogallo. In ogni caso, il prezzo per il consumatore rimane alto: se prima si riusciva a mangiare vongole una volta a settimana, oggi forse ci si riesce una volta al mese”. Inoltre, in Sardegna anche l’avvio della stagione estiva e la presenza di numerosi turisti avrà un impatto notevole: “L’aumento della richiesta comporterà inevitabilmente l’aumento dei costi del prodotto, soprattutto se questo scarseggia”. L’incremento del prezzo delle vongole si era reso evidente già lo scorso dicembre, in occasione delle feste natalizie. Stando ai dati forniti dalla Borsa merci telematica italiana (Bmti), il prezzo al chilo delle vongole al mercato di Roma era incrementato del 73%, passando dai 9,25 euro del 2022 ai 16 euro di fine 2023.

