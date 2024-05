L’aneddoto dell’ascensore

Con queste parole, Salmo ha ricordato un aneddoto avvenuto sul set della serie tv Blocco 181. A riportare alla sua memoria l’episodio, l’immagine, mostrata durante la premiazione, delle porte rosse di due ascensori: “Stavamo registrando in un palazzo vecchissimo – racconta Salmo – e, ad un certo punto, l’ascensore si è bloccato. Avete presente quello che cerca di far finta che va tutto bene e spara minchiate per non far salire l’ansia? Ecco, quello ero io. Solo che alla fine ho sbroccato. Ho fatto una figuraccia”. Salmo ha perso il controllo e ha sfondato le porte, facendo uscire tutti.

Le riprese della seconda stagione della serie si sono concluse lo scorso 17 aprile e prossimamente sarà trasmessa su Sky.

Alcune delle tappe della carriera di Salmo

Nel corso dell’intervista, Salmo ha ripercorso, grazie a delle fotografie, alcuni degli eventi che hanno scandito la sua carriera. Tra questi, la pubblicazione del suo primo album in studio nel 2011, The Island Chainsaw Massacre, che lo ha consacrato sulla scena rap italiana e ne ha sancito l’ascesa. Un’altra foto immortalava il suo primo concerto a San Siro dopo il Covid: “Di quel concerto non mi ricordo niente – ha raccontato Salmo – il lungo lavoro del mese precedente mi ha portato a fare tutto in automatico. Sono salito sul palco, ho cantato, ma ho rimosso tutto”.

Il documentario sulla Costa Smeralda

Durante la premiazione, inoltre, Salmo ha annunciato di essere a lavoro a un documentario sulla Costa Smeralda. L’artista olbiese ha dichiarato il suo apprezzamento nei confronti della zona: “Finché non ho viaggiato, non ho capito quanto sia realmente bella la Costa Smeralda e non ho ancora trovato posti simili a questo. Forse due o tre. Soltanto vedendo il mondo capisci quanto siamo fortunati ed è giusto raccontare questo luogo». In merito al documentario: “Non so ancora quando uscirà, ma sto creando un progetto che, attraverso interviste e vicende vissute, racconti la storia di questo luogo dall’Aga Khan fino ad oggi”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui