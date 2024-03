Nuova vita per il vecchio disco pub “Blu” di Tempio.

Lo storico “Blu” disco pub di Tempio, cuore della movida anni ’90, rinasce dopo decenni. Diventa “Crazy-BLU” il locale rilevato da Andrea e Angela, imprenditori tempiesi, conosciuti per la loro pizzeria “Il pizzicotto”.

Un sogno a cui, soprattutto Andrea, teneva molto. “Ho lavorato come Dj per diversi anni all’interno del locale, negli anni ’90”, spiega. Grazie all’idea dei due imprenditori, dopo 28 anni Tempio riacquista il sogno del discopub che un tempo è stato un punto di ritrovo di tanti giovani compagnie e di studenti.

La storia del locale e la rinascita.

Negli anni ’90 il vecchio Blu, situato in via Dettori 54, in prossimità della fonte nuova, ha fatto ballare tantissime generazioni ed era un locale di tendenza nella cittadina e venivano invitati diversi personaggi illustri. Il Blu, infatti, ha ospitato personaggi come Vittorio Sgarbi, Alba Parietti, Laura Antonelli, i famosi dj Giampiero Mendola e Claudio Coccoluto.

L’apertura.

“Oggi viene riproposto in versione moderna”, spiegano Andrea e Angela, che hanno rinnovato il locale, che comprende caffetteria, panini, pizze al taglio e piatti veloci. All’interno del locale si trova un’ampia sala con 100 posti a sedere ed ideale anche per compleanni e feste private. Il locale aprirà per l’8 marzo, in occasione della Festa della Donna, dove ci saranno tanti ospiti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui