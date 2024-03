Le donne in piazza a Tempio per la ragazza del processo a Grillo Jr.

In Gallura le iniziative per i diritti delle donne e ci sarà anche la manifestazione sul caso Ciro Grillo.

Le donne scendono in piazza per la ragazza del processo Ciro Grillo. L’8 marzo in Gallura sarà una giornata non solo di memoria ma anche di azione per mettere al centro i diritti delle donne, ancora sotto attacco. Durante la Giornata Internazionale della Donna, una delegazione dell’associazione Prospettiva Donna parteciperà manifestazione di Non Una di Meno e altre associazioni, che si terrà a Tempio Pausania in solidarietà alla ragazza vittima del presunto stupro di gruppo da parte di Ciro Grillo e tre suoi amici genovesi avvenuto nel 2019.

La manifestazione comincerà alle 10.30 da piazza Gallura e l’obiettivo del corteo è dovuto agli atti di vittimizzazione secondaria che la studentessa italo-norvegese, e in generale le vittime di stupro, ricevono ancora nelle istituzioni che invece dovrebbero tutelarle.

Anche l’associazione Prospettiva Donna, che sarà in piazza con le altre, esprimerà solidarietà alla ragazza, attualmente parte offesa nel processo per stupro di gruppo che si sta svolgendo nel Tribunale di Tempio Pausania, che ha avuto ampia eco mediatica, a causa di un esame testimoniale condotto con domande che, secondo quanto riportato dalla Stampa, vanno al di là del rispetto del principio della presunzione d’innocenza che deve essere garantito all’imputato.

“Accade ancora troppo spesso che la violenza di genere venga normalizzata e che le donne – dichiara l’associazione – che hanno il coraggio di denunciare, vengano rivittimizzate, tanto che la Corte Europea dei diritti umani ha più volte condannato l’Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza di genere”. Il 7 e l’8 marzo si terranno le altre udienze del processo e le donne hanno deciso di supportare la giovane scendendo in piazza contro il patriarcato.

Le altre iniziative durante la giornata.

Quest’anno le iniziative dell’8 marzo saranno ancora più importanti. Diverse sono le iniziative con associazioni locali, regionali, nazionali perché è con l’unità del movimento delle donne, e con altri soggetti che lo sostengono, che si può agire il cambiamento. Si parlerà anche di guerra, mettendo al centro della riflessione il tema della Pace. “Abbiamo scelto di stare al fianco dell’UDI Nazionale che dedicherà l’8 marzo a questo aspetto fondamentale per tutti e tutte, dove le donne divengono costruttrici di ponti di pace per disarmare le guerre”, fa sapere l’associazione Prospettiva Donna di Olbia.

Un’altra importante iniziativa si terrà la mattina dell’8 ad Olbia con le scuole medie, a conclusione del progetto presentato il 25 novembre con la scuola secondaria A. Diaz rivolto agli insegnanti, durante il quale le alunne e gli alunni presenteranno i loro elaborati e le loro riflessioni.

Infine, come da tradizione, un’altra iniziativa – conclude l’associazione – che ci vede presenti per lo speciale 8 Marzo, on the bus organizzato dall’Aspo, da Radio Olbia Web e da Soroptimist dove ci incontreremo con tante donne e associazioni per affrontare in diretta con Rita Nurra cruciali tematiche sulla parità di genere e sulla violenza sulle donne. Saremo inoltre presenti sabato 9, alle ore 19 al The Green Life temporary space, per l’inaugurazione dell’evento “L’arte di essere donna”, un’esposizione d’arte tutta al femminile dall’9 marzo all’8 aprile, frutto di una connessione tra il mondo delle artiste e donne impegnate nel sociale per dare valore alla potenza della creatività e dell’empowerment femminile in un percorso di scoperta e scambio reciproco”.

