Tutto pronto per fronteggiare l’emergenza.

A partire da domani il Mater Olbia sarà a disposizione per fronteggiare l’emergenza legata alla diffusione del contagio da coronavirus. Stop quindi, per la durata del periodo di emergenza, le attività di ricovero, chirurgiche e ambulatoriali.

La struttura è stata infatti individuata come ospedale di riferimento per il ricovero dei pazienti positivi al coronavirus. Sono già operativi i primi 4 posti letto di terapia intensiva per i pazienti con i sintomi più gravi. Sono 16 invece i posti letto già disponibili nel reparto di degenza non intensivo Covid.

In attivazione anche un nuovo reparto di Malattie Infettive da 15 posti letto in un ambiente a pressione negativa per evitare il rischio contagi. Non solo strutture, ma anche alta professionalità per il Mater Olbia, che avvale della collaborazione del professor Stefano Vella, esperto di sanità pubblica e infettivologo di fama internazionale

(Visited 87 times, 113 visits today)