L’imprenditore di Porto Rotondo si difende.

Scoperto con cinque chili di droga in casa. E’ finito così nei guai un ex imprenditore, titolare di un noto bar a Porto Rotondo, originario di un paese dell’Oristanese. L’uomo, arrestato questa mattina dai carabinieri, deve rispondere del reato di detenzione di stupefacenti.

L’operazione, di cui c’è massimo riserbo, ai fini di indagine, non ha svelato alcuna informazione sul tipo di sostanza stupefacente rinvenuta nell’abitazione del 60enne. L’uomo, incensurato e molto noto a Olbia e in Gallura, dove ha una buona reputazione, si dice estraneo alla vicenda, dichiarando, tramite i suoi avvocati difensori, di aver trovato la droga in campagna e di non aver avuto il tempo per denunciarla. L’imprenditore rischia fino ai 12 anni di reclusione per detenzione di stupefacenti.