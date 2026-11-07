Due auto si scontrano in curva, 4 feriti a Olbia: cosa è successo

Quattro feriti nell’incidente alla curva in direzione Olbia.

Due auto che viaggiavano in direzioni opposte si sono scontrate lungo la strada provinciale 125 intorno alle 6 di oggi, sabato 7 novembre. Nell’incidente sono rimaste coinvolte 4 persone, due delle quali sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Lo scontro è avvenuto in prossimità di una curva. Le cause sono in fase di accertamento e la dinamica del sinistro dovrà essere ricostruita attraverso i rilievi delle Forze dell’Ordine.

L’intervento dei soccorsi.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Olbia, che ha collaborato con il personale sanitario del 118 per prestare soccorso agli occupanti delle due auto. Gli operatori del 115 hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dall’incidente. A bordo delle automobili si trovavano quattro persone. Un uomo e una donna sono stati presi in carico dagli operatori sanitari e accompagnati al Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per gli accertamenti e le cure. Gli altri due occupanti, di nazionalità francese, non hanno avuto bisogno del ricovero. Sul luogo dello scontro sono intervenute anche le Forze dell’Ordine, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le cause.

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