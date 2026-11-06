Incidente tra auto e moto all’incrocio, un ferito a Olbia

Un ferito nell’incidente all’incrocio di Olbia.

Un incidente stradale si è verificato a Olbia, all’incrocio tra via Corelli e via Masaccio, dove è rimasto ferito un motociclista. A seguito dello scontro, il conducente della moto ha riportato lesioni che hanno reso necessario il trasferimento in ospedale. Soccorso e accompagnato all’ospedale Giovanni Paolo II, è stato ricoverato in codice giallo, indicativo di una situazione di media gravità.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Olbia, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare le eventuali responsabilità. Restano da chiarire le circostanze che hanno portato all’incidente nell’intersezione tra le due strade cittadine.

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