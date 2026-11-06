Olbia, svolta per i parcheggi di Piazza Mercato: ok al progetto di fattibilità

Il restyling di Piazza Mercato, a Olbia, è ormai realtà.

Va avanti il progetto per l’adeguamento dei parcheggi interrati di Piazza Mercato, a Olbia. La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il rifacimento dell’impianto sotterraneo, che non è mai stato aperto da più di vent’anni per inagibilità strutturale. La decisione, presa all’unanimità sotto la presidenza del sindaco Settimo Nizzi, avvia una nuova fase strategica dopo la formale risoluzione del contratto con la precedente ditta esecutrice, sbloccando un’infrastruttura chiave per il centro cittadino.

Il provvedimento.

Il percorso che ha condotto al nuovo provvedimento ha richiesto il superamento di un lungo contenzioso amministrativo e legale. A seguito della rescissione del contratto iniziale e della successiva conciliazione transattiva tra il Comune e l’impresa, l’amministrazione ha ridefinito gli incarichi di progettazione per rivedere le soluzioni costruttive e contenere i costi. Tra gli elementi centrali del nuovo piano figura l’analisi avanzata di Fire Safety Engineering (F.S.E.), impiegata per verificare le prestazioni di resistenza al fuoco della struttura e garantire massimi livelli di sicurezza.

Via ai parcheggi.

L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 1.977.716,40 euro, cifra che include le opere edili, gli impianti meccanici, elettrici e idrico-sanitari, oltre agli oneri per la sicurezza, collaudi e somme a disposizione dell’ente. Il progetto ha già ottenuto sia i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, sia il benestare del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Con la dichiarazione di immediata eseguibilità dell’atto, la struttura comunale è pronta a procedere con la redazione del progetto esecutivo e l’avvio delle gare d’appalto, con l’obiettivo di restituire quanto prima i parcheggi interrati alla piena disponibilità di residenti e commercianti.

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