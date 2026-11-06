Allagamenti a Golfo Aranci, numerosi danni. Spiagge cancellate

Danni a Golfo Aranci dopo gli allagamenti del maltempo.

Il maltempo a Golfo Aranci ha causato numerosi danni a case, attività commerciali e pure alla spiaggia di Cala Moresca. Ieri, 5 novembre, sono caduti 293 millimetri di pioggia nel paese della Gallura, causando devastazione in tutto il territorio golfarancino. La gestione della crisi è stata condotta efficacemente dall’amministrazione locale attraverso l’attivazione del Centro operativo comunale nella sala consiliare e la sinergia con la protezione civile, i vigili del fuoco, i sommozzatori e le diverse associazioni di volontariato e soccorso tra cui Croce Rossa, Gaia, San Pantaleo, Capo Ceraso, Monte Ruju e i barracelli.

La limitata piovosità registrata a Olbia ha permesso di concentrare i soccorsi nel territorio golfoarancino, risultato il più severamente danneggiato dell’intera Gallura sebbene non si lamentino danni alle persone.

Fango ovunque.

C’è ancora fango ovunque a Golfo Aranci, su strade, scantinati, garage e abitazioni. La furia dell’acqua ha provocato crolli di muri, compromesso esercizi commerciali e allagato i cantieri, oltre ad aver devastato le spiagge e cancellato gli arenili di località come la terza spiaggia e Cala Moresca. Le procedure di quantificazione dei danni proseguono mentre la giunta guidata dal sindaco Giuseppe Fasolino si appresta a formalizzare nei prossimi giorni la richiesta dello stato di calamità naturale, concentrando attualmente gli sforzi sul ritorno alla normalità e sul sostegno reciproco della comunità.

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