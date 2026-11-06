Il nuovo volto di Sa Minda Noa, tra l’imminente apertura di centri commerciali e palazzetto

L’evoluzione del quartiere di Sa Minda Noa a Olbia.

Spazi per l’attività fisica, lo sport e per lo shopping. Diventa sempre più urbanizzato il quartiere di Sa Minda Noa, a Olbia, con altre due importanti strutture in dirittura di arrivo. Da una parte c’è il nuovo polo commerciale che sta nascendo accanto ai negozi e ristoranti aperti già da qualche anno tra via Mosca e via Nicosia. Dall’altra c’è l‘avanzamento dei lavori del palazzetto dello sport, che sarà circondato da un grande parco sul modello di Fausto Noce.

Il progetto.

I nuovi lavori in conclusione raccontano di un progetto di trasformazione che sta attraversando il quartiere, che un tempo era in aperta campagna. Dove oggi c’è un cuore pulsante commerciale, fino a pochi anni fa non c’era nemmeno una strada o illuminazione. Via Mosca e via Nicosia erano fatte di strada battuta e dall’altra parte della strada (di fronte alle case) c’era aperta campagna. Poi è arrivato il progetto della società MaFre, che ha dato nuovo volto a un quartiere che prima era simile a tanti altri quartieri periferici della città. La trasformazione dell’area – che include anche la lottizzazione Abbafritta, il nuovo palazzetto dello sport e il parco urbano circostante – è stata coordinata in convenzione con il Comune di Olbia, integrando gli interventi privati tramite gli oneri di urbanizzazione per le infrastrutture viarie e gli spazi verdi della zona.

L’area commerciale.

L’area commerciale comprende nuovi negozi tra cui anche Mediaword, che ha due punti vendita in Sardegna (uno a Sestu e uno a Sassari). Si tratta del concorrente di tre grandi marchi di elettronica in città come UniEuro, Euronics e Trony. Il nuovo polo commerciale non sarà simile a quelli già presenti a Olbia. Non sarà sullo stile del Terranova e Olbiamare e nemmeno i due poli commerciali di via degli Astronauti e lo stesso via Mosca. Sarà un concept diverso, tutto in una unica struttura con negozi indipendenti dove si accede dall’esterno.

Il palazzetto.

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In città c’è fame anche di sport e strutture sportive e per questo motivo nascerà il nuovo palazzetto di via Mosca. Dopo una fase caratterizzata da rallentamenti e mesi di stop, i lavori sono ripresi. La struttura sta prendendo nettamente forma ed è visibile dalla strada. A Olbia è tanta anche la necessità di verde pubblico e, infatti, è prevista la realizzazione di un parco di nove ettari. Parallelamente negli ultimi anni anche in altri quartieri stanno nascendo zone verdi. Così, quello che fino a poco tempo fa era soltanto un lembo di campagna dimenticata alla periferia della città, si appresta a diventare uno dei nuovi baricentri della vita urbana di Olbia. Tra l’offerta commerciale innovativa guidata dal debutto di grandi marchi come Mediaworld, la nuova casa dello sport cittadino e l’ampia oasi verde da nove ettari che richiamo il modello di Fausto Noce, il quartiere di Sa Minda Noa completa la sua trasformazione. Un esempio concreto di come la sinergia tra investimenti privati e urbanizzazione pubblica possa ridefinire il volto di un territorio, regalando ai cittadini non solo nuovi servizi e spazi per lo shopping, ma anche luoghi dedicati al benessere, allo sport e al tempo libero.

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