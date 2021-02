Easyjet si prepara alla ripartenza con una nuova rotta da Olbia

La nuova rotta da Olbia a Bergamo.

Anche le compagnie aeree guardano con speranza la ripresa del turismo e degli spostamenti tra regioni. Easyjet ha infatti annunciato una nuova rotta che dal prossimo 28 maggio collegherà l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio e Olbia con un volo quotidiano.

Con l’introduzione della rotta su Bergamo, EasyJet aggiungerà un ulteriore collegamento dall’aeroporto di Olbia Costa Smeralda, dove easyJet è la prima compagnia per numero di posti offerti e destinazioni servite, con ben 20 rotte nazionali e internazionali.

“Siamo entusiasti di annunciare questa nuova rotta e di avviare una collaborazione con l’aeroporto di Milano Bergamo – spiega il country manager di EasyJet Italia Lorenzo Lagorio – l’occasione generi ulteriori opportunità di sviluppo in futuro, nonché di ampliare il portafoglio di rotte con cui colleghiamo Olbia a sempre più destinazioni in Italia e in Europa”.

