L’evento Keep Clean and Run anche in Gallura.

Una corsa a tappe per pulire la Gallura dai rifiuti che invadono le strade. Si svolgerà martedì 3 maggio la maratona “Keep clean and run 2022” di Roberto Cavallo, organizzata dall’Associazione internazionale per la comunicazione ambientale (Aica) e patrocinata dal Comune di Olbia.

Il ritrovo è alle 9 in piazza Terranova Pausania, dove si trova la sede del municipio. Gli atleti partiranno per Telti, seguiti da un automezzo per raccogliere i rifiuti. Dopo le sette tappe nell’Isola D’Elba, che si svolgeranno il 29 aprile, attraversando la Toscana, il tracciato toccherà, infatti, anche i comuni di Olbia, Calangianus e Bortigiadas.

“Quest’anno abbiamo programmato il viaggio pensando a 3 messaggi che vogliamo evidenziare – racconta Roberto Cavallo – la sempre più drammatica situazione del marine litter, soprattutto nel Mediterraneo, per questa ragione la partenza dall’Isola d’Elba e l’attraversamento dalla Toscana alla Sardegna; la crisi climatica che è sempre più vicina al punto di collasso, come evidenziano i 2 rapporti IPCC e per questo abbiamo scelto la località paleontologica di Orciano Pisano che ci racconta come era la terra con 4 – 5 gradi di temperatura in più, e abbiamo voluto mantenere la declinazione “for Peace” perché ne sentiamo tanto il bisogno”.

La corsa più lunga di plogging del mondo, raccogliendo i rifiuti, che dal 2015 attraversa l’Italia, si svolgerà anche in Sardegna e sarà presente anche l’evento di lancio di Let’s Clean Up Europe (LCUE). Coordinata a livello europeo da AICA – Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale, la campagna di sensibilizzazione europea intende raccogliere tutte le azioni di clean-up e di plogging organizzate in Europa.

Il tracciato del Keep Clean and Run for Peace 2022 quest’anno riconoscerà come assoluto protagonista il mare. È nel mare, infatti, che tutti i nostri rifiuti abbandonati vengono trasportati da piogge, vento e fiumi, formando il marine littering che Roberto Cavallo racconterà lungo il percorso. Il modo migliore per prevenire questa forma di inquinamento è quello di raccogliere i rifiuti già presenti sulla terraferma, sensibilizzando sul tema per evitare future dispersioni.

Inoltre, per tutti coloro che lo desiderano, vi è anche quest’anno la possibilità di partecipare al KCR correndo al fianco dei testimonial, visitando il sito www.keepcleanandrun.com, dove è possibile scaricare i tracciati GPS che i corridori seguiranno e le tabelle contenenti i passaggi e gli orari di arrivo e partenza. Fino al 22 aprile è quindi possibile scaricare dal sito la liberatoria e l’informativa privacy, e inviarle controfirmate a segreteria@envi.info.