La condanna al trapper Elia17Baby.

Arriva una condanna pesante per Elia17Baby. Il trapper, che ha accoltellato un sassarese in una discoteca di Porto Rotondo, è stato condannato a dieci anni con rito abbreviato per tentato omicidio. Inizialmente è stata chiesta una condanna leggermente più lieve, a 8 anni di reclusione, poi la pena è stata portata a due anni in più da scontare.

Il tentato omicidio del sassarese Fabio Piu è avvenuto il 14 agosto nella spiaggia di Marinella durante una lite. A chiedere 8 anni è stata la pm Nadia La Femina, accusandolo anche di aver tentato in ogni modo di nascondere le sue responsabilità. I legali di Elia17Baby, Pietro e Gian Maria Nicotera, hanno respinto tutte le contestazioni. A causa dell’accoltellamento, Piu ha riportato una lesione midollare permanente e oggi era presente in aula su una sedia a rotelle.

