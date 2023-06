Meteo impazzito a Olbia: temporali e violenta grandinata – VIDEO

Grandine e fulmini a Olbia.

Più che un pomeriggio quasi estivo sembra che sia appena arrivato l’autunno. A Olbia si è abbattuta una violenta grandinata, dove in alcune zone della città i chicchi erano grandi come noci. Un tempo completamente impazzito, come del resto ormai da più di due settimane, intervallato da piccole tregue di sole.

Ma cosa sta succedendo in questo periodo? Un tempo completamente insolito, nonostante le temperature siano ormai quasi estive. Certo, non si respira più quel fresco quasi invernale di fine maggio, ma ancora sembra che l’estate a Olbia non si decida ad arrivare, poiché la grandine non è un fenomeno tipicamente estivo. I violenti temporali in Gallura sono previsti anche nella giornata di domani, così come quella di giovedì.

Solo da giovedì possiamo godere di giornate più belle, mentre nel weekend arriverà finalmente l’estate atmosferica con punte di 30 gradi. L’aumento della colonnina di mercurio sarà graduale, ma si alzerà in coincidenza con l’arrivo dell’estate. Stando alle prossime previsioni, la bella stagione arriverà proprio con il solstizio.

