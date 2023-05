Col nuovo giudice è stato scarcerato il trapper Elia 17 Baby

Cambia il giudice e arriva una svolta: scarcerato il trapper Elia 17 Baby. Elia Di Genova è accusato di tentato omicidio dopo l’accoltellamento subito dal sassarese Fabio Piu sula spiaggia Marinella a Olbia. Dopo che i suoi legali hanno ricusato il giudice, il nuovo Gip che segue il caso ha deciso che nove mesi di cella per ora fossero sufficienti.

Dal carcere ai domiciliari

“Considerato che nel lungo periodo di detenzione inframuraria il Di Genova ha mantenuto un comportamento corretto, non essendo pervenute all’Autorità giudiziaria segnalazioni negative sul suo conto”. nel provvedimento il gip Claudio Cozzella sostiene che i nove mesi di carcere abbiano “quanto meno esplicitato una indubbia efficacia deterrente sull’imputato”. Per questi motivi ha scelto il passaggio dalla detenzione in cella agli arresti domiciliari. Stamattina Elia Di Genova ha potuto lasciare il carcere di Viterbo e raggiungere, sotto una pioggia battente l’abitazione dove dovrà scontare i domiciliari.

La reazione degli avvocati

“La decisione è da noi accolta con molta soddisfazione – commentano gli avvocati Pietro e Gian Maria Nicotera -. Perché dimostra che il giudice intende non in maniera sommaria stabilire l’esatto accadimento dei fatti, senza nulla togliere in ordine alla gravità dell’episodio che ci occupa, in ordine all’effettiva responsabilità del Di Genova che si è sempre protestato innocente confidando di poter adeguatamente dimostrare quanto dallo stesso sostenuto”.

