La Gallura ancora colpita dal maltempo, piogge e temporali

Allarme maltempo a Olbia.

Il maltempo tiene ancora l’estate lontana in Gallura. Oggi i primi turisti sono stati sorpresi dalla pioggia e dai temporali. La bomba d’acqua è arrivata nel primo pomeriggio, nella città gallurese e nei comuni vicini.

I tuoni e le piogge hanno insistito dalle 15 del pomeriggio, con precipitazioni molto forti. La Protezione Civile Regionale ha pubblicato un avviso di criticità per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali, con criticità ordinaria “codice giallo”. L’allerta riguarda proprio la zona della Gallura, colpita in particolare da questa ondata di maltempo.

Temporali solo sulla Gallura: è allerta meteo.

L’avviso della protezione civile sarda è valido dalle ore 14 del 13 giugno 2023 e sino alle 23:59 del 14 giugno 2023. Nella mappa fornita da 3b meteo si nota come l’area interessata dal maltempo è soprattutto quella della Gallura. I fenomeni temporaleschi più forti sono quelli della fascia pomeridiana. Un fenomeno molto strano, poiché, in gran parte della Sardegna è previsto sole e cielo poco nuvoloso.

