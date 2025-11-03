Caccia a Elia Del Grande, tutti i rapporti con la Gallura del triplice omicida

La fidanzata di Olbia e la permanenza a Telti legano Elia Del Grande alla Gallura

Anche in Gallura si cerca il triplice omicida Elia Del Grande, che col nordest della Sardegna ha avuto rapporti stretti. Aa 49 anni, con precedenti da giovane e 25 anni di carcere dopo la “strage d fornai”, è ancora “socialmente pericoloso” ed è evaso. La caccia all’uomo arriva anche in Gallura, visti i contatti degli ultimi anni,

Da giovane era già turbolento, con problemi di droga e aveva accoltellato un tassista. Nel 1998 la strage di famiglia: ha ucciso padre, madre e fratello maggiore a Cadrezzate, in provincia di Varese. Tentò la fuga in Svizzera ma venne raggiunto. Dopo un ergastolo in primo grado la condanna in Appello divenne 30 anni complice la seminfermità mentale.

Olbia, Golfo Aranci e Telti

Fidanzato con una donna di Olbia, Rossella Piras, nel 2009 tentò col suo aiuto di evadere dal carcere di Pavia. Il suo pianò andò in fumo e arrivò una nuova condanna per lui e un’altra per lei. Con la donna avrebbe dovuto raggiungere Golfo Aranci per nascondersi in Gallura. Qui ci venne in seguito, andando ad abitare in una casa fuori dal centro abitato di Telti. Non ha fatto nulla per integrarsi, con tanti e frequenti problemi coi vicini. le accuse di furti e minacce da parte dei vicini di casa fecero scattare nuovi provvedimenti. Da settembre era nella casa-lavoro a Castelfranco Emilia, provincia di Modena, dove sarebbe dovuto rimanere sei mesi, prima di scoprire quale sarebbe stato il suo destino. Ma qui è riuscito a mettere in pratica il suo piano, scendendo lungo il muro di cinta con una fune rudimentale realizzata con fili elettrici. da quel momento si sono perse le sue tracce e l’allerta è massima anche in Sardegna.

