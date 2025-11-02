Elia Del Grande può essere in Gallura: uccise genitori e fratello, ora è in fuga

Ricerche anche in Gallura per Elia Del Grande, il killer della “strage dei fornai”

Potrebbe essere tornato in Gallura Elia del Grande, anche qui le ricerche del killer della “strage dei fornai” del 1998. Aveva ucciso i genitori e il fratello maggior perché ostacolavano la sua relazione con una ragazza. Elia aveva solo 22 anni quando ha commesso la strage a Cadrezzate, nel Varesotto. Dopo aver ammesso di aver sterminato la famiglia non si è pentito.

Negli ultimi anni era uscito dal carcere e in libertà vigilata aveva raggiunto la sua fidanzata sarda a Telti. Che in passato o aveva già aiutato in un tentativo di evasione. In Gallura ha avuto nuovi problemi con furti e molestie ai danni del vicinato. Ritenuto “socialmente pericoloso” per lui nei mesi scorsi è arrivato il collocamento in una casa lavoro a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Ma è scappato, facendo perdere le sue tracce. Unendo dei fili elettrici è riuscito a costruire una fune rudimentale e calarsi dal muro di cinta. La caccia all’uomo partita in Emilia Romagna è estesa in tutta Italia, con particolare attenzione alla Gallura. Potrebbe essersi nascosto in Sardegna quel triplice omicida ora 49enne ma “socialmente pericoloso” che nell’Isola c’era stato da detenuto e da fidanzato dopo il carcere. E che potrebbe esserci anche ora, ma da evaso.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui