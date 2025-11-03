Crolla il controsoffitto, evacuato il tribunale di Tempio

Udienze sospese al tribunale di Tempio.

Oggi, 3 novembre, il tribunale di Tempio Pausania è stato interessato dal crollo di una parte del soffitto. Stando alle prime informazioni, l’incidente è avvenuto al secondo piano del settore civile, a causa della rottura di una tubatura.

Stando a quanto si apprende, l’acqua ha determinato il crollo dei calcinacci. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Tempio che hanno evacuato tutto l’edificio e sospeso le udienze. Fortunatamente si sono registrati soltanto danni alla struttura e non ci sono feriti.

