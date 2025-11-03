Tragedia in campagna, allevatore di Pattada schiacciato dal trattore

Originario di Pattada il 51enne Franco Gallittu, morto schiacciato dal trattore

Era originario di Pattada l’allevatore 51enne morto questa mattina in campagna schiacciato dal suo trattore. Erano da poco passate le 9 del mattino quando il mezzo pesante si è ribaltato schiacciando l’uomo. L’incidente è avvenuto nelle campagne tra Sennori e Tergu.

Secondo una prima ricostruzione era ancora vivo quando sono arrivati gli operatori del 118. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso, ma si è rivelato inutile il trasferimento all’ospedale di Sassari. Troppo gravi le lesioni, Franco Gallittu non ce l’ha fatta.

